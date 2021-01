Pour les festivals d’été, a priori pas question d’imposer la vaccination

Rassemblant des dizaines de milliers de personnes, les festivals pourraient en effet espérer que cette vaccination leur permette d’organiser leur événement comme d’habitude, ou presque. Sauf qu’à première vue, pas question pour eux d’imposer la vaccination aux festivaliers. « En Belgique, le vaccin n’est pas obligatoire. Je ne pense donc pas que légalement, on puisse imposer ce genre de chose », dit Damien Dufrasne, directeur du festival de Dour. « Aujourd’hui, en tant qu’opérateur, on ne souhaite pas se positionner et interdire l’accès au festival à une personne qui ne serait pas vaccinée », dit de son côté Samuel Chappel, directeur de LaSemo. « On trouve que ce serait injuste car tout le monde n’a pas la possibilité de se faire vacciner et c’est aussi un choix philosophique. »