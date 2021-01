Alexander De Croo: «On aperçoit la lumière au bout du tunnel»

Le comité de concertation a décidé vendredi de maintenir les mesures en vigueur pour combattre le coronavirus. Une nouvelle réunion est prévue le 22 janvier. Le « GEMS », qui réunit les experts, est chargé d’établir un calendrier de réouverture et d’identifier les secteurs où des protocoles plus stricts et des mesures sanitaires supplémentaires sont nécessaires.

Invité sur le plateau de RTL Info, Alexander De Croo explique pourquoi aucun assouplissement (à part la réouverture des auto-écoles) n’ont été annoncés : « Je pense que c’est trop tôt. Les chiffres sont assez bons, mais il est trop tôt pour pouvoir dire que la période de Noël, les retours des vacances et le variant britannique n’ont pas eu d’effet ». En effet, la diminution des indicateurs a ralenti, pointait ce matin le Centre de crise.