21 raisons d’aller au cinéma en 2021

Dès la réouverture des salles, l’offre cinéma sera grande. Mais pour l’instant, sans perspectives, on est en plein flou artistique. En attendant, on vous donne en vrac 21 occasions de rallumer nos vies avec le 7e art. Car on en meurt d’envie !

Même si «Mourir peut attendre», on aimerait bien voir à quoi ressemble ce nouveau James Bond... Initialement daté au 3 avril 2020, suite à la pandémie, le film a été plusieurs fois reporté et est annoncé pour le 2 avril 2021. - D.R.

En début d’année, on a toujours mille vœux. Mille souhaits pour que tout se passe au mieux dans le meilleur des mondes. Mais cette année, c’est plus que d’habitude pour balayer l’année noire qui vient de s’écouler avec une chute vertigineuse de l’exploitation cinématographique dans le monde (de 70 à 90 %) avec un box-office dévasté par le covid, la fermeture des salles et l’inquiétude à tous les échelons de la création cinématographique. On ne veut pas de troisième vague. On veut un scénario digne des Oscars avec un fabuleux « happy end », style « santé bonheur » au cinéma avec des salles obscures pleines à craquer, des festivals riches d’avant-premières, des affiches de dingue appelant à la découverte, aux retrouvailles, avec son lot de sensations fortes, d’émotions, de rires.