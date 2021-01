Neuville : Le Monte-Carlo ? J’y croirai quand j’y serai»

Thierry Neuville n’est pas le genre de pilote à s’extasier sur des rumeurs. Pragmatique, réaliste, il espère que le plus prestigieux des rallyes se déroulera, comme prévu, dans deux semaines. En attendant, le régional de l’étape au pied du Rocher prépare cette course minutieusement…

Comme tous les pilotes en cette période hivernale, Thierry Neuville ronge son frein. À main, en l’occurrence, puisqu’il s’agit d’un rallyman. Depuis son appartement monégasque, il espère que la manche d’ouverture du WRC aura bien lieu.

« Jeudi soir, j’ai attendu la communication des responsables français à propos du Monte-Carlo », nous expliquait-il ce vendredi midi. « Je suis ravi de savoir que l’épreuve a été confirmée malgré la situation sanitaire difficile vécue dans cette région. Mais sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, je ne veux pas me réjouir trop vite. La crise liée au coronavirus nous a appris que ce qui est vrai un jour ne l’est plus le lendemain. On a vu tant de beaux projets s’écrouler ces derniers mois. Donc, je croirai que le Monte-Carlo 2021 aura lieu quand j’enclencherai le premier rapport sur la ligne de départ de la première spéciale. D’ici là, j’espère que tous les voyants seront au vert. »