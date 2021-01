Météo: double alerte de l’IRM, routes glissantes et brouillard givrant sur tout le territoire

Cette nuit, des plaques de glace et de givre se formeront dans de nombreuses régions et pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. Des brumes et brouillards givrants parfois denses se formeront dans de nombreuses régions et réduiront par endroits fortement la visibilité.

Cette nuit

Ce soir, quelques faibles précipitations résiduelles se produiront encore par endroits dans le sud, sous forme de neige en Ardenne. Ailleurs, le temps sera sec. Quelques éclaircies passagères se développeront sur le nord du pays.