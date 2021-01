FA Cup : le tandem Batshuayi-Benteke aligné en pointe avec Crystal Palace, sorti par les Wolves de Dendoncker

Michy Batshuayi attendait une titularisation depuis le 23 novembre dernier. Un mois et demi plus tard, le Diable rouge a enfin eu le temps de s’exprimer. Malheureusement, il n’est parvenu à trouver la voie du but tout comme son partenaire à l’avant Christian Benteke.

Leurs autres équipiers ne se sont pas montrés beaucoup plus efficaces et ont succombé au but du musclé Adama Traoré, auteur du seul but du match à la 35e minute.

Respectivement remplacés à la 70e et à la 85e minute, Benteke et Batshuayi ont croisé le chemin de Leander Dendoncker, sorti à la 85e minute et de retour après avoir manqué les 4 derniers matches des siens sur blessure.