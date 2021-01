Auto-écoles, sports, coiffeurs…: ce que les Belges peuvent faire (ou pas)

Le Comité de concertation a décidé vendredi de maintenir les mesures en vigueur pour combattre le coronavirus. Une nouvelle réunion est prévue le 22 janvier. Le « GEMS », qui réunit les experts, est chargé d’établir un calendrier de réouverture et d’identifier les secteurs où des protocoles plus stricts et des mesures sanitaires supplémentaires sont nécessaires.

Travail

Le télétravail obligatoire reste donc maintenu. Il y aura davantage de contrôles sur les lieux de travail des travailleurs qui doivent respecter une quarantaine.

Enseignement

Le Comité de concertation a insisté sur le respect des mesures sanitaires et de quarantaine chez les enfants en âge scolaire, notamment les enfants scolarisés des pays voisins qui connaissent une situation épidémiologique moins favorable.