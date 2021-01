Matthias Casse au Masters de Doha: «Je sais que je peux battre n’importe qui»

À travers l’écran d’un ordinateur permettant un contact Zoom avec une presse belge de plus en plus empressée, son visage souriant trahit une forme d’impatience. Deux mois après son podium européen, à Budapest (le bronze au bout d’une finale haletante contre un autre Belge, Sami Chouchi), Matthias Casse retrouvera la compétition dans quelques heures, à Doha. Sur les tatamis qataris, il remettra en jeu le titre du Masters 2019 (Quingdao) et surtout, ouvrira de manière concrète un programme 2021 qui doit le mener au sommet de son art en juillet prochain, à Tokyo. Car les JO sont l’objectif prioritaire du judoka d’Hemiksem, leader mondial de sa catégorie (-81 kilos), vice-champion du Monde (Tokyo) et lauréat du Grand Chelem de Paris la saison dernière.