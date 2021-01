David Goffin facilement qualifié pour les quarts à Antalaya: «Cela me donne confiance pour la suite»

David Goffin (ATP 16) était satisfait, samedi, après sa qualification pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 sur dur d’Antalya. Le Liégeois, 30 ans, tête de série N.2, n’avait pas dû forcer son talent pour dominer le jeune Espagnol Nicola Kuhn (ATP 253), 20 ans, 6-0, 6-2 en 57 minutes à peine.

« Ce fut un excellent match », a confié David Goffin. « Je suis très bien entré dans la partie, ce qui était important, pour lui mettre la pression dès le premier point. Et cela a fait une grande différence. Je ne l’avais jamais rencontré et dès que j’ai pu prendre les devants, à 3-0, c’est devenu difficile pour lui. Il a commencé à réfléchir, à forcer. Bref, c’était la clé du match et ce qui explique le résultat. J’ai également été très solide sur mon service, je ne lui ai pas donné l’occasion de me breaker. J’ai très bien joué du début à la fin. Je suis très content ».