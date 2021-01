En 2021, Caleb Ewan veut gagner des étapes sur chacun des trois grands tours

La tempête balaie les côtes espagnoles, Caleb Ewan est donc demeuré quelques heures de plus dans son appartement monégasque plutôt que de rejoindre le premier stage préparatoire de l’équipe Lotto-Soudal, à Oliva (la « bulle » des sprinters y sera à l’œuvre durant une douzaine de jours alors que deux autres groupes, respectivement les spécialistes des classiques et les grimpeurs, seront localisés à Javea et Denia). Ce week-end, avant de faire le point avec la presse via la plateforme numérique Teams, l’Australien s’est ainsi astreint à une longue sortie d’entraînement dans l’arrière-pays niçois, avec ses équipiers et voisins principautaires Philippe Gilbert et Tim Wellens, plutôt qu’inutilement affronter les frimas qui glacent la péninsule ibérique.