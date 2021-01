D1A: Genk chute sur la pelouse de Courtrai et reste bloqué à la 2e place (2-1)

Le Racing Genk s’est incliné 2-1 sur la pelouse de Courtrai pour le compte de la 30e journée de Jupiler Pro League, avancée après le report des 16es de finale de la Coupe de Belgique au 2 et 3 février, samedi.

Dans le brouillard courtraisien, le début de rencontre était à mettre à l’actif des Limbourgeois qui se montraient les plus menaçants. Seulement, c’est Courtrai qui ouvrait la marque via Gueye qui remportait son face-à-face avec Vukovic (23e).

Malgré ce but d’ouverture, Genk ne paniquait pas et pouvait compter sur Paul Onuachu, le meilleur buteur du championnat, pour égaliser (41e). Bien servi par Munoz, le Nigérian plantait son 19e but de la saison.