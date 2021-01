FA Cup: Arsenal se qualifie dans la douleur pour les 16es en disposant de Newcastle en prolongations (2-0, vidéos)

Arsenal a validé sa place pour les 16es de finale de la FA Cup ce samedi en s’imposant 2-0 face à Newcastle. Une qualification acquise dans les prolongations.

Après les 90 minutes de jeu réglementaire, le marquoir affichait toujours 0-0 entre les Gunners et les Magpies. Il aura fallu attendre la 109e minute et une perte de balle de Newcastle pour voir Emile Smith-Rowe ouvrir le score.

Une dizaine de minute plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang a ajouté un second but pour assurer la victoire aux Londoniens.