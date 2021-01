Assaut du Capitole: Jake Angeli, «l’homme a la tête de bison», a été arrêté

Originaire d’Arizona, ce trentenaire, qui se dit « guerrier spirituel » et se fait appeler « Le Loup du Yellowstone », se présente comme un « soldat numérique de QAnon », la mouvance complotiste dont Donald Trump est le héros et qui a vu l’intrusion de mercredi comme un triomphe.

Trois des manifestants pro-Trump dont les photos ont fait le tour du monde depuis leur violente intrusion au Capitole mercredi ont été arrêtés et inculpés, a annoncé samedi le ministère de la Justice.

Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, le complotiste torse nu, coiffé de cornes de bison et peinturluré qui avait aimanté photographes et caméras aux quatre coins du Capitole, a été arrêté et inculpé d’intrusion illégale et de conduite violente au Capitole, a indiqué le ministère dans un communiqué

« Cet individu était armé d’une lance de deux mètres de long avec un drapeau américain attaché juste sous la lame », souligne le communiqué.