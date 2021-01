Karim Belhocine amer après la défaite de Charleroi à Ostende (3-2): «Pas mal de circonstances défavorables»

Le Sporting de Charleroi s’est incliné sur le terrain d’Ostende pour son premier match de l’année (3-2). Une victoire qui échappe aux Zèbres malgré une deuxième mi-temps très bien gérée.

Modou Diagne : « C’est très frustrant de perdre un match qu’on maîtrise. On a les occasions et la possession de balle. On se fait surprendre et on prend des buts. Je pense que ce sont des choses qu’on doit gommer pour la suite. On doit avoir plus de lucidité dans les derniers mètres. C’est ce qui nous a manqué le plus. La dernière a toujours été le problème ce soir mais ils ont du mérite ».

« Je pense que l’état d’esprit est bon, on était présent ce soir. On a essayé de pousser et de revenir en étant mené. On a deux buts refusés et un poteau. Mais on ne va rien lâcher. »