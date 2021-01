Deux assists pour Gholizadeh, meilleur Carolo sur la pelouse: les bulletins des Zèbres après la défaite à Ostende

Les Zèbres ont coulé à la Côte, ce samedi soir (3-2). Si les Carolos ont joué de malchance, avec une blessure en début de match et deux buts annulés notamment, ils réalisent une mauvaise opération en haut du classement.

4,5 Penneteau : ne peut pas vraiment intervenir sur le but de Sakala et réalise un bon arrêt devant Capon, seul face à lui dans la surface (35e). Pas exempt de tout reproche sur la déviation victorieuse de Hendry (59e) et surpris par le rebond sur la frappe lointaine de Hjulsager (62e).

4,5 Diagne : d’abord aligné au poste d’arrière droit, il laisse centrer Skulason sur l’action du 1-0. Repassé ensuite à son poste de prédilection à droite de la charnière centrale, suite à la sortie de Willems, il est alors apparu un peu plus à l’aise même s’il s’est loupé quelque peu sur une intervention dans la surface, qui n’a pas eu de conséquence (27e). Coulisse bien pour empêcher Sakala de filer seul au but en début de deuxième période (49e). Se loupe sur une intervention devant Theate qui a offert une belle occasion aux Côtiers (68e). Bonne interception devant Vandendriessche dans la surface (77e).

NC Willems : sorti sur blessure en tout début de partie.