«Nous ne sommes pas des marionnettes»: Courtois en colère après le match du Real Madrid

La tempête de neige qui frappe l’Espagne ce week-end a rendu très difficile le déplacement du Real Madrid à Pamplune pour affronter Osasuna. L’avion des ‘Merengues’ est resté cloué au sol pendant plus de quatre heures vendredi soir à cause de la piste enneigée. Samedi soir, les conditions du terrain étaient également compliquées.

« On a fait ce qu’on a pu sur ce terrain, mais ça n’a pas été un match de football. Les conditions étaient très compliquées », a tonné Zinédine Zidane en conférence de presse d’après-match .

« On a joué le match parce qu’on nous a dit de le jouer. Mais à l’arrivée, avec ces conditions, on a vu ce que l’on a vu. Ce n’est pas une excuse. Ce que tout le monde voulait, c’était juste voir un match de football. Et aujourd’hui (samedi), les conditions n’étaient pas réunies pour voir un match de football », a ajouté le coach français qui réclamait un report du match.