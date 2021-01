Météo: un dimanche sec et frais

Les gelées seront à nouveau généralisées et du brouillard givrant sera présent en de nombreux endroits ce dimanche matin, selon les prévisions de l’IRM. Dans le courant de la journée, le soleil refera parfois son apparition, principalement sur le nord-ouest et l’extrême sud du pays. Le temps restera généralement sec mais un peu de bruine ne sera pas exclu sur le nord et le centre du pays plus tard dans la journée. Les maxima seront compris entre -1 degré en Hautes Fagnes et +5 degrés à la mer.

Cette nuit, le ciel sera très nuageux et le temps restera généralement sec. Localement, un peu de neige en grains sera possible sur l’est du pays, avec la formation de brume ou de brouillard givrant. Les minima atteindront +2 degrés à la mer, 0 degré dans le centre et -4 degrés en Hautes Fagnes.