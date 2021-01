Erika Vlieghe sur une potentielle troisième vague: «Il ne faut pas sous-estimer le virus»

Erika Vlieghe, la présidente du GEES, comité d’experts qui conseille le gouvernement, était l’invité de l’émission « C’est pas tous les jours dimanche » sur RTL-TVI.

La scientifique a notamment été interrogée sur une potentielle troisième vague qui frappe dans quelques pays voisins, provoquée notamment par une mutation du covid. « On craint toujours une nouvelle vague, il ne faut pas sous estimer le virus, » a rappelé Erika Vlieghe qui se montre néanmoins optimiste. « Grâce aux efforts de la population, on a des chiffres plus bas que dans d’autres pays. Mais il faut les garder bas » a-t-elle martelé en rappelant qu’une épidémie sous contrôle va aider à la bonne tenue de la campagne de vaccination. Le personnel soignant étant nécessaire pour cette étape importante dans la lutte contre le virus.