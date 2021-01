Les coiffeurs pourront-ils rouvrir dans 15 jours? Erika Vlieghe reste très prudente

Erika Vlieghe, la présidente du GEES, comité d’experts qui conseille le gouvernement, était l’invité de l’émission « C’est pas tous les jours dimanche » sur RTL-TVI.

Quelques jours après le Comité de concertation, Erika Vlieghe a été interrogée sur les potentiels assouplissements des prochaines semaines – dont la réouverture des coiffeurs. Elle est restée très prudente. « Je ne dis rien sur les dates. Cela dépend de l’épidémie et on est dépendant des indicateurs décidés auparavant. On n’y est pas encore » a-t-elle argumenté faisant référence au seuil de 800 contaminations par jour à atteindre.

Même réponse pour les secteurs culturels et sportifs. « On va avancer à petits pas, mais on sait que tous les secteurs souffrent, donc c’est un équilibre délicat. »