Anderlecht met fin au prêt de Derrick Luckassen

Ce n’était pas un dossier prioritaire mais il a connu une accélération ce week-end : Derrick Luckassen, prêté pour la deuxième saison de rang par le PSV, ne termine pas la saison à Anderlecht.

Le club bruxellois a mis fin au contrat. Le Néerlandais n’entrait plus dans les plans de Vincent Kompany et était de plus en plus souvent hors de la sélection.

Luckassen, qui n’est pas non plus en odeur de sainteté au PSV, prend la direction de la Turquie. Il va terminer la saison à Kasimpasa où il pourra parler d’Anderlecht avec un autre élément du noyau turc : Isaac Kiese Thelin prêté par le RSCA il y a quelques jours.