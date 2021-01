Frank Vandenbroucke annonce 10 millions de nouvelles doses du vaccin Pfizer: «La campagne s’accélérera considérablement»

Il a également indiqué avoir demandé aux laboratoires d’analyse de test d’être encore plus vigilant dans le dépistage des échantillons positifs.

Frank Vandenbroucke, le ministre fédéral de la Santé, a parcouru les médias ce dimanche matin. Il était notamment invité de l’émission « De Zevende Dag » en Flandre avant de répondre aux questions de Christophe Deboursu dans l’émission « C’est pas tous les jours dimanche ».

Le socialiste flamand a martelé son message. S’il n’a pas avancé de date, « les premiers assouplissements seront pour les professions de contact, dont les coiffeurs, » a rappelé le ministre heureux de constater que la majorité de la population s’est comportée de manière exemplaire durant les vacances.

Il a également indiqué avoir demandé aux laboratoires d’analyse de test d’être encore plus vigilant dans le dépistage des échantillons positifs. Et ce, pour éviter une possible percée du mutant britannique dans le pays.