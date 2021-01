Basket : les championnats régionaux et provinciaux définitivement arrêtés des U14 jusqu’au Séniors

Interrompues depuis plusieurs mois les compétitions régionales et provinciales de basket ne reprendront plus au Sud comme au Nord du pays. « Un déroulement correct et normal des compétitions avec suffisamment de matches ne peux plus être garanti », a écrit l’AWBB sur sa page facebook en réaction à la crise sanitaire dans le pays.

Les compétitions sont donc définitivement arrêtées chez les séniors ainsi que chez les jeunes à partir des U14.

la Top Division Men 1 (D2) et la Top Division Men 2 (D3) ne reprendront pas la compétition ne reprendront pas non plus.

Les compétitions de jeunes des U8 à U12, elles, «se poursuivent suivant les conditions qui avaient été définies précédemment». À l’image de Basket Vlaanderen, l’AWBB va également travailler sur des activités alternatives pour les équipes concernées par cet arrêt.