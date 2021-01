Serie A : Lukaku et l’Inter laissent filer deux points contre la Roma (2-2, vidéos)

L’Inter reste donc 2e de Serie A avec 37 points, trois de moins que ses cousins milanais. La Roma est elle 3e avec 34 points et désormais menacée par l’Atalanta (31 pts,1 match en moins) et la Juventus (30 pts, 2 matches en moins).

Avec Romelu Lukaku de retour dans le onze de base, les Lombards ont débuté la rencontre en trombe et failli ouvrir le score grâce au Diable rouge dont le coup de tête a été stoppé par Pau Lopez (13e).

Partie en contre quelques minutes plus tard, la Roma a eu moins de pitié et a débloqué le marquoir via Lorenzo Pellegrini (17e). Les Romains se sont alors écrasés et ont attendu les offensives interistes. La suite de la première période s’est résumée à un duel musclé entre Lukaku et Smalling alors que Vidal et Lautaro Martinez manquaient de précision.