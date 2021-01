Cyclo-cross : Sanne Cant championne de Belgique pour la 12e année consécutive (vidéo)

Sanne Cant a décroché un 12e titre consécutif de championne de Belgique de cyclocross dimanche après-midi à Meulebeke, en Flandre-Occidentale.

L’Anversoise s’est imposée en solitaire devant Lotte Kopecky et Alicia Franck, qui montent sur les 2e et 3e marches du podium.

Laura Verdonschot et Ellen Van Loy complètent le top 5.

Sanne Cant, 30 ans, a signé dimanche sa première victoire de la saison dans les labourés, elle qui n’avait jusqu’ici réussi que deux podiums, une 3e place à Gullegem et la 2e place à Bredene, alors que les meilleures Néerlandaises n’étaient pas présentes. Dans les labourés, elle compte aussi trois titres de championne du monde (2017, 2018, 2019) et trois titres de championne d’Europe de cyclocross (2014, 2015, 2017).

Lotte Kopecky décroche pour sa part sa première médaille en cyclocross, elle qui était déjà championne belge sur route en ligne et contre la montre. Alicia Franck monte elle aussi pour la première fois sur le podium du National.