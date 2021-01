Malgré un indice de popularité de plus 70%, Angela Merkel ne rempilera pas pour un cinquième mandat. - Reuters

Décodage

L’Allemagne sans Merkel ? Difficile de l’imaginer. Tous les sondages le confirment : une majorité d’Allemands souhaiteraient qu’elle se représente pour un cinquième mandat. Mais rien n’y fait ! Malgré un indice de popularité de plus 70 %, Angela Merkel ne rempilera pas. « Non, c’est non », a-t-elle répété une dernière fois, en juin 2020, pour en finir avec les rumeurs.