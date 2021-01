Manchester City se qualifie facilement en FA Cup, Kevin De Bruyne passeur

Kevin De Bruyne, capitaine de son équipe, a délivré une nouvelle passe décisive dimanche lors du 32e de finale de la FA Cup entre Manchester City et Birmingham (D2). Les Citizens se sont imposés 3-0.

Remplacé par Felix Nmecha à la mi-temps, Kevin De Bruyne a eu le temps de délivrer une nouvelle passe décisive, pour Bernardo Silva qui inscrivait son deuxième but de l’après-midi à la 15e minute après avoir déjà ouvert le score quelques minutes plus tôt (8e). Phil Foden a inscrit le 3e but et fixé le score final à la 33e minute.