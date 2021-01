L’Euro d’Axel Witsel en danger, le Diable rouge va être opéré au tendon d’Achille

Sorti blessé avec Dortmund face à Leipzig samedi, Axel Witsel souffre d’une rupture du tendon d’Achille, a communiqué Dortmund dimanche. Le Diable Rouge sera absent durant de longs mois et sa participation à l’Euro, prévu du 11 juin au 11 juillet, est donc fortement compromise.

Witsel, qui fête ses 32 ans ce mardi, s’est blessé seul samedi lors du duel face à Leipzig, remporté 0-2 par Dortmund. Le Diable Rouge a ressenti une douleur au niveau du tendon d’Achille gauche lors d’une prise d’appui.

« Il a senti quelque chose au tendon d’Achille » avait déclaré Edin Terzic, l’entraîneur du BVB, après la rencontre. « Nous espérons obtenir des informations le plus rapidement possible et que cela ne prendra pas trop de temps. »