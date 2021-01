Les loueurs de ski dépités par une saison… doublement blanche

Alors que la neige est abondante dans les Fagnes et en Ardenne, les stations de ski sont fermées, covid oblige. Une situation absurde pour les gestionnaires de pistes qui viennent de se fédérer pour mieux se défendre aujourd’hui et demain.

Un long manteau blanc s’étend depuis quelques jours sur l’Ardenne et les Fagnes, dans les provinces de Luxembourg et de Liège, mais ce qui aurait dû être une fameuse aubaine pour les loueurs de matériel de glisse et gestionnaires de pistes tourne au cauchemar. Comme pour d’autres secteurs lourdement impactés, le gouvernement a mis son veto à toute activité sur les pistes officielles.

Les sites les plus sensibles sont barricadés et interdits d’accès, comme la Baraque Fraiture et la Baraque Michel, mais les touristes qui ont envie de prendre l’air tentent par tous les moyens d’accéder à d’autres lieux. Ce samedi, on a pu voir des centaines de marcheurs, skieurs et lugeurs dans les Fagnes, là où il n’y avait pas d’interdiction. Les alentours de la Baraque Fraiture, pourtant inaccessible puisque les routes d’accès sont coupées et réservées à la seule circulation locale, ont connu un fameux chaos ce samedi à tel point que la police a dû fermer la bretelle d’accès autoroutière.