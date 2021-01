Etienne de Callataÿ: «Je ne crois pas que le déploiement de la 5G soit prioritaire»

«J’aurai préféré que l’accent soit mis plus largement sur la formation», estime Etienne de Callataÿ. - Pierre-Yves Thienpont

Entretien

Que penser des priorités que sont fixées les différentes entités dans leur contribution au « plan pour la reprise et la résilience » belge ? Ont-elles été judicieusement choisies ? Nous avons posé la question à Etienne de Callataÿ, chargé de cours à l’Université de Namur et cofondateur d’Orcadia, une société de gestion de patrimoine. L’économiste, qui est également membre de la (nouvelle) commission externe de la dette et des finances publiques, chargée de conseiller le gouvernement wallon, porte un regard globalement bienveillant, mais parfois très critique sur les propositions actuellement sur la table.