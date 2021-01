Quatre personnes arrêtées pour le rapt et la séquestration d’un adulte à Hal

Les unités spéciales de la police ont interpellé dimanche, lors de l’assaut donné vers 08h00 d’une maison à Hal, quatre personnes soupçonnées d’avoir enlevé et séquestré un homme, a indiqué en fin de journée le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi des informations parvenues plus tôt de sources judiciaires. Les quatre suspects ont été privés de leur liberté. Il n’a pas encore été décidé à ce stade de les placer ou non sous mandat d’arrêt.

«Ce matin, aux alentours de 05h00, une personne s’est présentée chez un riverain de la chaussée d’Edingen à Halle prétendant avoir fait l’objet d’un enlèvement la veille, à Anderlecht», a expliqué la porte-parole du parquet de Bruxelles, Stéphanie Lagasse.

La police locale a été avisée des faits et les unités spéciales de la police fédérale ont été alertées.