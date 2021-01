France: extension du couvre-feu à 18H00, le variant britannique inquiète

Huit départements vont à leur tour avancer dimanche leur couvre-feu à 18H00, une mesure contestée mais jugée nécessaire pour tenter d’éviter une «course folle» de l’épidémie de Covid-19 sur le territoire, où la détection du nouveau variant britannique inquiète.

A Marseille, où 7 nouveaux cas liés au variant anglais du Covid-19, réputé plus contagieux, ont été découverts, la situation virale est «inquiétante», a affirmé dimanche le maire de la ville, Benoît Payan. «Désormais chaque minute compte pour endiguer la propagation de la souche anglaise. (...) Il nous faut réagir immédiatement, nous souhaitons que l’on sorte des schémas habituels de la crise et tout faire pour tracer, tester et isoler en urgence tous les porteurs potentiels de la souche britannique», a-t-il dit lors d’une conférence de presse.