La malédiction des gardiens a quitté Bruges pour l’Antwerp

Le 29 juillet dernier, pour la finale de la Coupe de Belgique, le club anversois ne pouvait compter ni sur Jean Butez (récemment arrivé de Mouscron mais non qualifié pour cette finale de la Coupe 2019-2020), ni sur Bolat, Teunckens et De Winter, déjà partis car en fin de contrat au mois de juin. Du coup, il ne lui restait plus que le Croate Davor Matijas, arrivé en juin 2020 de la… réserve de Hajduk Split ! Matijas joua donc pour l’occasion son premier (et dernier à ce jour) match officiel avec l’Antwerp, s’y montrant impeccable pour contribuer à la victoire du Matricule 1 face au FC Bruges (1-0).