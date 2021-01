Antonio Conte au sujet du mercato hivernal de l’Inter Milan: «On ne fera rien»

L’Inter Milan, en difficulté financière, ne « fera rien » pendant le mercato de janvier, a déclaré dimanche l’entraîneur Antonio Conte en assurant ne rien « demander » à ses dirigeants.

« Je lis souvent que Conte veut ou demande (des joueurs, ndlr), mais cette année le verbe vouloir n’existe pas. Notre effectif a ses qualités et ses défauts, mais on va lutter avec ces joueurs », a-t-il souligné au micro de la chaîne DAZN après le nul contre la Roma (2-2) lors de la 17e journée de Serie A, qui maintient les Nerazzurri à la deuxième place, à trois points du leader, l’AC Milan.

« La ligne est claire et je la connais depuis août. Hakimi, on l’avait acheté en avril et depuis on a fait des opérations à paramètre zéro. Je ne veux personne », a ajouté Antonio Conte qui, la saison dernière, avait à plusieurs reprises critiqué certains manques dans le recrutement.