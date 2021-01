Roberto Martinez réagit à la blessure d’Axel Witsel: «Nous attendrons la dernière seconde pour annoncer la sélection pour l’Euro» (vidéo)

Axel Witsel sera absent pour un long moment après sa rupture du tendon d’Achille et avec l’opération qu’il va devoir subir. A l’heure actuelle, il est difficile de savoir s’il sera présent ou absent pour l’Euro avec les Diables rouges en juin mais Roberto Martinez ne veut pas tirer des plans sur la comète.

« C’est un peu le côté négatif d’être footballeur, ce sont les blessures. Malheureusement, c’est une blessure très grave. Pour l’instant, il faut respecter les étapes et faire en sorte qu’Axel revienne au meilleur de sa forme. Ce n’est pas le moment de penser s’il sera présent à l’Euro ou non. Il faut penser à suivre les étapes correctement. Nous attendrons les dernières secondes pour annoncer la sélection afin de lui donner tout le temps possible pour être en forme », a confié le sélectionneur fédéral à l’Union belge.