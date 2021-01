Premier objectif atteint pour Wout van Aert

Comme Sanne Cant plus tôt dans l’après-midi, Wout van Aert trimbalait la pancarte de grandissime favori au départ de ce Championnat de Belgique. Si la citoyenne d’Ekeren n’a pas failli pour inscrire son nom une douzième fois d’affilée au palmarès, son voisin d’Herentals n’a pas davantage laissé planer le suspense, victorieux devant Toon Aerts et Michael Vanthourenhout.

« Je dédie ce succès à mon fils Georges et à ma femme Sarah, concédait-il particulièrement ému une fois la ligne franchie. Elle a fait tout ce qu’il fallait durant neuf mois… Cette semaine n’était pas conventionnelle en vue d’un championnat mais ce fut une grande émotion et un bonheur total. »