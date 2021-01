Bison est de retour aux affaires à l’Excel Mouscron

Battu par Zulte Waregem suite à l’unique but de la partie inscrit par Jelle Vossen en début de rencontre, Mouscron n’a pas été récompensé de ses efforts. Les joueurs de Jorge Simao ont tiré 17 fois au but. Monté à l’heure de jeu, Bison a même trouvé le poteau. Il a fait son retour dans l’équipe après avoir manqué les quatre derniers rendez-vous de l’Excel en 2020. L’ex-joueur du Sporting Charleroi a dû faire face à la disparition de son papa.

Auteur du but égalisateur à Anderlecht, 15 minutes après sa montée au jeu, lors de la troisième journée, Bison avait aussi offert la victoire à ses couleurs, en convertissant un penalty en fin de partie face au Cercle Bruges. Samedi, il est passé tout près de planter sa troisième rose de la saison. Mais son tir puissant a atterri sur le poteau, au grand dam de l’attaquant, de retour dans le groupe hurlu un mois après sa dernière apparition. « Je me suis bien senti sur le terrain. Mon absence a été difficile, j’ai vécu la perte de mon père », explique l’intéressé. « Voilà pourquoi je n’étais pas forcément dans le groupe. Ça me tenait à cœur de revenir et de performer tout d’abord pour mon père, puis pour l’équipe ». Son père a eu un rôle déterminant dans son évolution, en le plaçant au centre de formation de l’AS Cannes, alors qu’il n’avait que 12 ans.