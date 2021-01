Jacques Stas: «Ne pas attendre Ostende»

« Mons est le dernier club invaincu. Et le seul qui a battu Ostende. Mais le champion et Anvers, vainqueur de la Coupe, possèdent les effectifs les plus complets et restent les plus ambitieux. Alors que retenir de leur premier choc ? Qu’attendre que les Ostendais commettent des erreurs n’est pas une solution ! Les Giants, au complet, ont procédé comme leurs invités, qui composaient sans cinq joueurs blessés : Nakic, Sylla, Troisfontaines, Buysse et Gilmore. Plutôt que de mettre Ostende sous pression, comme Mons l’avait réussi à la Côte, en accrochant Mortant au short de Djordjevic par exemple, Anvers a joué avec le frein à main alors qu’il recèle le potentiel physique pour imposer son rythme. Battre Ostende sur la gestion du tempo est illusoire : même le jeune Van der Vuurst est devenu le calque de Djordjevic ! Ils ont donc attendu les Giants sur un demi-terrain et, comme aux échecs, ont cadenassé le jeu, réservant leur énergie à gober 15 rebonds offensifs, la clé de la démonstration offerte jusqu’à 36-56, avant qu’Anvers fasse illusion.