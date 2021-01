Hubert Auriol a rejoint Gaston Rahier

Hubert Auriol, 68 ans, est décédé ce dimanche. De quoi abreuver la théorie de ceux qui pensent qu’il n’y a pas de hasard. Le Français, né à Addis-Abeba (Ethiopie) le 7 juin 1952, avait bâti sa notoriété et l’essentiel de sa carrière grâce au Dakar.

Surgi de nulle part lors des premières éditions au début des années ‘80, son adresse au guidon d’une moto et sa belle gueule avaient séduit l’Hexagone qui découvrait cette épreuve hors du commun. Il avait d’ailleurs remporté les éditions de 1981 et 1983. On se souvient, à l’époque, des duels avec Gaston Rahier, l’antithèse d’Hubert Auriol. Entre les deux hommes, était née une animosité qui s’était à peine érodée avec les années.

En 1987, Auriol s’était fracturé les deux chevilles à quelques kilomètres de l’arrivée d’une étape. Ce qui avait inspiré à notre compatriote cette phrase cultissime, amplifiée par Marc Duez : « C’est moche pour Hubert ! »