Les aventuriers du Dakar aussi ont leur bulle

Les quelque 2.400 personnes qui formaient la caravane au départ du Dakar en Arabie Saoudite doivent rester vigilantes. Même au milieu de nulle part, les amoureux des grands espaces sont relativement confinés et un laboratoire mobile les suit pas à pas.

Le Dakar 2020 fut l’une des rares compétitions sportives d’envergure planétaire à se dérouler normalement. Forcément, on ne savait pas encore que le coronavirus allait pourrir nos existences. Depuis, la pandémie s’est bien vengée. Au point que l’édition 2021 du plus célèbre des rallyes-raids a failli ne pas avoir lieu. Quand les autorités saoudiennes ont appris l’existence d’une version britannique plus contagieuse du virus, elles ont fermé les frontières du royaume. À quelques jours du départ du Dakar, c’était fâcheux. Depuis, tout est rentré dans l’ordre.