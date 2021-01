Vincent Kompany content de ses joueurs malgré la défaite à OHL (1-0): «Je paierais pour voir cet Anderlecht»

Le Sporting d’Anderlecht est passé à côté de son match dimanche soir en s’inclinant à OHL (1-0). Une contre-performance des Mauves pour leur premier match de l’année. Vincent Kompany est déçu du résultat mais content de la performance de ces joueurs.

« On a eu des fins de matches plus cruelles que celle-ci. Je ne vais cacher ma déception par rapport au résultat et au nombre d’occasions qu’on a eu. Chaque fois que j’aligne l’équipe, je sais qu’on a ce manque d’expérience », a confié l’entraîneur des Mauves au micro d’Eleven Sports.