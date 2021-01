Lukas Nmecha déçu après la défaite d’Anderlecht à OHL: «Je suis prêt à prendre les critiques»

Le Sporting d’Anderlecht s’est incliné dimanche soir sur le terrain d’OHL (1-0). Les Mauves ont dominé leurs adversaires mais ont été inefficaces devant les buts des Louvanistes.

Kylian Sardella : « C’est une fin de match compliquée, on méritait mieux. On a eu des occasions et on est passé très près du 0-1. Sur le penalty, le ballon me surprend. L’attaquant d’OHL court sur moi et l’arbitre estime qu’il y a penalty. Il vient dans mon dos, c’est à revoir ».

« Je pense que même un point, ce n’est pas assez aujourd’hui. On mérite la victoire. On travaille les fins de rencontre à l’entraînement mais on doit tuer le match avant. »