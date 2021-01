Witsel, Hazard dans le flou: à Martinez de jouer!

La route vers l’Euro 2020, organisé de manière itinérante entre le 11 juin et le 11 juillet 2021, n’a pas pris le meilleur des tournants pour les supporters des Diables rouges et Roberto Martínez. Le crescendo envisagé vers le grand rendez-vous continental s’est transformé en un angoissant compte à rebours et une préoccupante attente.

Axel Witsel et Eden Hazard sont (étaient ?) deux des plus grandes certitudes de l’équipe nationale. On aurait du mal à se souvenir d’un match à côté duquel l’un et l’autre seraient passés en sélection.