Une épure prometteuse, mais un ouvrage encore inachevé

Les circonstances – malheureuses – ont mis les Belges au pied du mur et leur font obligation de préparer, ensemble, un plan de « reprise et de résilience ». Celui-ci est destiné à panser les plaies du covid ; surtout, il doit contribuer à rendre notre société plus verte, donc plus solide, et plus résistante en prévision d’éventuelles crises à venir. La Belgique reste la Belgique et chacun tente de siphonner les euros. Tous les niveaux se tirent la bourre : entre fédéral et Régions, entre Régions, entre Régions et fédération Wallonie-Bruxelles, et au sein même des gouvernements… Sain, pour autant que cela débouche sur le choix des meilleurs projets tout en utilisant le moindre sou là où il contribue le mieux aux objectifs collectifs – qui ne sont pas seulement économiques, mais aussi sociaux et environnementaux.