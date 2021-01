La Belgique veut se montrer bonne élève européenne dans le respect des priorités de son plan de reprise. Pour lequel on trouve sur la table bien plus de demandes qu’il n’y a d’argent européen.

Se répartir le magot se décidera entre le fédéral et les fédérés, et entre les fédérés eux-mêmes – les trois Régions et la fédération Wallonie-Bruxelles. - Photo News.

La bonne surprise est venue à la fin de l’an dernier. Ce n’est plus 5,15 mais environ 5,95 milliards que la Belgique devrait recevoir de l’Europe pour financer son « plan pour la reprise et la résilience ». Le recalcul, qui tient compte de l’inflation et de certaines « variables macroéconomiques », a permis de gonfler la cagnotte. Mais beaucoup reste à faire et ça urge : la Belgique doit rendre son plan pour la fin avril.