Standard: le 3e pire bilan à domicile en un quart de siècle

À défaut d’avoir pu tout changer en une semaine de travail seulement, Mbaye Leye misera sur une certaine fraîcheur mentale retrouvée pour espérer battre Waasland-Beveren en clôture de la 20e journée de championnat. C’est dans l’état actuel des choses le plus important pour le nouvel entraîneur du Standard, qui a beaucoup mis l’accent, lors du mini-stage de trois semaines organisé en début de semaine dernière et lors de ses neuf séances d’entraînement, sur le plaisir et l’amusement, deux notions qui, au moment de prendre congé de Philippe Montanier et de l’année 2020, avaient complètement abandonné une équipe liégeoise en panne d’idées et d’envie.