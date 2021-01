Ait El Hadj se sent bien à Anderlecht: «Pas de pression, juste du plaisir»

Vu le retour prévisible de Percy Tau à Brighton, l’un des points d’interrogation majeurs de ce début d’année était de voir qui Vincent Kompany allait aligner en tant que numéro 10. Michel Vlap ayant été relégué ce week-end dans l’équipe B (« Mais rien n’est définitif pour lui… comme pour les autres », expliqua Kompany) et Yari Verschaeren étant toujours absent sur blessure, c’est au jeune Anouar Ait El Hadj qu’échut cet honneur. S’il a bien montré épisodiquement de belles choses, notamment en début de match, le numéro 46 du Sporting s’est progressivement éteint au niveau de la précision de ses passes, pas vraiment de l’engagement affiché. « Alors que ce n’est pas ma qualité principale », s’amuse le jeune homme âgé de 18 ans à peine. « On me l’a souvent reproché et je sais que c’est quelque chose sur lequel je dois travailler. »