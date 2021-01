Anderlecht passe à côté de la montre en or

Frustré. Impossible de choisir un autre qualificatif pour définir l’état d’esprit des Anderlechtois après le match à Louvain. Il suffisait de voir la réaction de Vincent Kompany lorsque Nathan Verboomen a désigné le point de penalty en toute fin de rencontre suite à un contact entre Maertens et Sardella. Pour la première fois depuis qu’il est entraîneur principal, le coach anderlechtois est sorti de ses gonds et s’en est pris au corps arbitral. À tel point qu’il a écopé d’un carton jaune. « Je n’ai rien à gagner à reparler de cela », estimait-il en conférence de presse. « En plein match, on est dans les émotions et ce n’est pas simple à gérer. Mais, après le match, cela doit cesser rapidement. »