Chine: à chaque nouveau cas, une stratégie radicale pour se débarrasser du virus

Décodage

Le premier cas de covid-19, une femme de 61 ans, est apparu dans le village de Xiaoguozhuang, le samedi 2 janvier. Trois jours plus tard, la province environnante du Hebei entrait en « phase de guerre ». Shijiazhuang, une cité de 11 millions d’habitants où se trouvent la plupart des malades, était placée en confinement strict. Ses habitants ont reçu l’interdiction de sortir de chez eux durant sept jours, les vols, les trains et les bus ont été suspendus et tous les résidents ont été testés pour le covid-19 en l’espace de 5 jours. Ce dimanche, 446 cas avaient été repérés.