Carte blanche: La 5G, accélérateur de dépendance numérique

Nul doute que l’introduction massive de la 5G va marquer une nouvelle étape non seulement dans l’extension du numérique dans nos sociétés – c’est son but même –, mais encore dans son emprise sur nos existences – c’en est la conséquence inévitable. Cette croissance quantitative (par multiplication des connexions entre humains et machines, et entre machines et machines, entre entreprises et entreprises) ira donc de pair avec une modification qualitative de nos vies individuelles.

La particularité de cette modification (sans encore juger de son caractère positif ou négatif, souhaitable ou pas) tient à ce qu’elle ne résulte pas de l’introduction d’un nouvel outil particulier (comme lorsque l’on a introduit la télécommande pour nos téléviseurs, ou les téléphones portables), mais d’une infrastructure qui permettra, dit-on, d’améliorer les performances de tous nos outils numériques (en termes de débit et de temps de latence), et d’en ajouter une foule d’autres (jusqu’à 1 million d’objets connectés au kilomètre carré). C’est pourquoi, lorsqu’ils s’adressent aux futurs usagers, les défenseurs de la 5G insistent tant sur les avantages que chacun y trouvera dans ses pratiques quotidiennes. Quant à savoir si ces avantages seront vraiment significatifs ou non, c’est une question débattue, la 4G actuelle assurant déjà, pour l’utilisateur moyen, toutes les fonctions que prendra en charge la 5G. En tout cas, les énormes investissements que requiert l’installation de cette nouvelle infrastructure – nouvelles antennes, nouveaux satellites, nouveaux centres de stockage de données – n’est certainement pas en proportion avec les avantages promis aux utilisateurs, qui apparaissent relativement marginaux.

Lire aussi La 5G belge vaut 138 millions de plus

Un projet de société qui ne dit pas son nom

C’est la raison pour laquelle la discussion sur la 5G ne doit absolument pas se cantonner à une évaluation des risques et bénéfices des seuls usages individuels des dispositifs numériques. En créant une nouvelle infrastructure technique transcendant tous les usages particuliers, la 5G dévoile en réalité un enjeu bien plus global : celui d’imposer, à travers un standard technique, ce qui apparaîtra comme le mode normal de toutes les interactions futures – celles des humains entre eux, celles des humains avec les machines, celles des humains avec les objets et les institutions, celles des acteurs économiques entre eux. La 5G représente donc infiniment plus qu’un perfectionnement de nos outils déjà existants : c’est un projet de société, imposant à terme la médiation numérique comme le mode normal de toutes les interactions sociales et de la reproduction matérielle et symbolique de la société en général. Dans la 5G, il en va de notre rapport aux autres et au monde en général, ainsi que de la manière dont on créera des biens et des richesses dans la société de demain matin.