Carte blanche: Le système de la «démocratie» est en grave danger dans le monde

Les deux événements sont certainement différents. Ce qui s’est passé en Chine est grave et renforce la preuve que la Chine ne respecte pas les règles de la démocratie représentative pour les droits civils et politiques de ses citoyens. Mais il ne représente aucune rupture avec le système politique en place en Chine depuis 1948. Ce qui s’est passé aux États-Unis, au contraire, est d’une extrême gravité pour l’avenir de la démocratie dans le monde, et pas seulement pour le peuple des États-Unis. C’est une rupture totale avec l’histoire des États-Unis.

Premièrement, les États-Unis et la Chine sont de loin les deux pays les plus puissants du monde, surtout sur le plan économique. L’hyperpuissance du premier est en déclin (d’où, en partie, le succès de la proclamation de Trump « A Great America Again »). La puissance du second ne cesse de croître (d’où la « tranquillité » de ses dirigeants sur la scène internationale). Cependant, il est très inquiétant de constater que la démocratie est si violée et malmenée précisément dans les deux pays dont l’avenir du monde dépendra largement, sachant par ailleurs, que dans les autres pays destinés à jouer un rôle majeur dans cet avenir, comme l’Inde, la Russie, le Brésil, le Nigeria, l’Indonésie et le Pakistan, la situation de la « société démocratique » n’est pas très encourageante non plus.

En second lieu, tout le monde annonce qu’en l’état actuel des choses, la rivalité entre les deux « puissances » pour l’hégémonie mondiale est objectivement destinée à s’intensifier (dans l’espoir qu’elle ne se transforme pas de « guerre économique » en « guerre tout court », une claire distinction entre les deux étant plutôt fragile). En particulier, la majorité des analystes considèrent que les États-Unis sont et seront « naturellement » le pays le plus belligérant et le plus agressif des deux, comme c’est déjà évident. La rupture enregistrée le 6 janvier aux États-Unis jette donc une ombre encore plus sombre et représente un signe avant-coureur de tragédie.